، شاهد.. "قصر البديعة" بالرياض وأجزاؤه الثلاثة وسط المزارع.. هذه مميزاته ،

محمد بن مسعود - الدمام - بئر عذبة وطبيعة خلابة اجتذبت الملك المؤسّس.. هنا مدرسة مؤقتة للأهالي

نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو بجولة مصوّرة تبرز نماذج من عمارة قصر البديعة الملكي وأجزائه الثلاثة بالرياض.

ويقع قصر البديعة الملكي في وسط المزارع في منطقة الباطن بالرياض، بالمنطقة التي سُميت بذلك لبئرها بالمياه العذبة "بديعة".

وقال الباحث التاريخي محمد الحوطي؛ إن قصر البديعة الملكي يتكون من ثلاثة أجزاءٍ؛ جزء لمؤسّس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- ولضيوفه، وجزء للخدمات، والجزء الجنوبي لعائلته.

وأضاف الحوطي؛ عندما أنشئ عام 1353 هـ، أصبح يأتي لهذا القصر في وقت الصباح ويصلي الظهر والعصر والمغرب ثم يرجع إلى قصره في الرياض، ويمتاز القصر بوجود بئرين اثنتين عذبتين واحدة داخل القصر والأخرى تقع في الجزء الجنوبي.

كما يمتاز القصر بقوة بنائه وأُسست جدرانه من أحجار قوية، كما تلحق بالمبنى شرفات ذات أعمدة ومصابيح أضافت جمالاً وأظهرت إتقان العمل المعماري في ذلك الوقت، كما زُينت جدرانه بالنقوش والزخارف من الجص الأبيض.

وتابع الحوطي، في عام ١٣٧٥ هـ، استأذن أهل الباطن الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- في استعمال القصر مدرسة مؤقتة بعد أن سقطت مدرستهم الطينية آنذاك، فوافق لهم، واستُعمل القصر مدرسة مؤقتة لحين بناء مدرسة، وكذلك استُخدم قسم الرجال من القصر مركزاً للشرطة لفترة مؤقتة.

دارة الملك عبدالعزيز قصر البديعة الملكي الرياض