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أنهى فريق بصمة بيشة التطوعي، التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالشداخة، بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة بيشة، تهيئة 55 مسجداً من خلال مبادرة (مساجدنا أمانة 2) التي أطلقها الفريق.
تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الفريق الموسمية التي تتم كل عام، التي تهدف إلى تنظيف وتعقيم وتجهيز عدد من الجوامع والمساجد.
وقالت قائدة فريق بصمة بيشة التطوعي أماني آل رفدة؛ إنه تم إطلاق مبادرة تنظيف المساجد وإدراجها ضمن المبادرات الموسمية التي اعتاد الفريق القيام بها كل عام استقبالاً لشهر رمضان.
وأضافت آل رفدة، تمّ تجهيز جميع الأدوات والمتطلبات الخاصة بتنظيف المسجد من أدوات نظافة وكذلك توفير العود والبخور والعطور للمساجد من قِبل متطوعات فريق بصمة بيشة التطوعي وتمّ تسليمها للمتطوعين المشاركين للقيام بدورهم بالتطوع الميداني في تنظيف المساجد.
وتابعت، بلغ عدد المتطوعين المشاركين في هذه المبادرة 60 متطوعاً على تنظيف المساجد والجوامع وتجهيزها، خلال يومين من انطلاق المبادرة وبلغ عدد المساجد 55 مسجداً شملت مساجد وجوامع محافظة بيشة وضواحيها.
واستطردت، تمّت تهيئة المساجد ووضع الملصقات الإرشادية للتباعد بين المصلين وتنظيف وتعقيم المساجد، كما تم وضع اللوحات الإرشادية عند أبواب المساجد لتوعية المصلين بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ووجّهت آل رفدة شكرها وتقديرها لجميع المشاركين في هذه الحملة؛ كما قدمت جزيل شكرها باسم الفريق، للمشرف على المتطوعين "مسفر الشهراني".
"بصمة بيشة" التطوعي ينتهي من تهيئة 55 مسجداً
أنهى فريق بصمة بيشة التطوعي، التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالشداخة، بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة بيشة، تهيئة 55 مسجداً من خلال مبادرة (مساجدنا أمانة 2) التي أطلقها الفريق.
تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الفريق الموسمية التي تتم كل عام، التي تهدف إلى تنظيف وتعقيم وتجهيز عدد من الجوامع والمساجد.
وقالت قائدة فريق بصمة بيشة التطوعي أماني آل رفدة؛ إنه تم إطلاق مبادرة تنظيف المساجد وإدراجها ضمن المبادرات الموسمية التي اعتاد الفريق القيام بها كل عام استقبالاً لشهر رمضان.
وأضافت آل رفدة، تمّ تجهيز جميع الأدوات والمتطلبات الخاصة بتنظيف المسجد من أدوات نظافة وكذلك توفير العود والبخور والعطور للمساجد من قِبل متطوعات فريق بصمة بيشة التطوعي وتمّ تسليمها للمتطوعين المشاركين للقيام بدورهم بالتطوع الميداني في تنظيف المساجد.
وتابعت، بلغ عدد المتطوعين المشاركين في هذه المبادرة 60 متطوعاً على تنظيف المساجد والجوامع وتجهيزها، خلال يومين من انطلاق المبادرة وبلغ عدد المساجد 55 مسجداً شملت مساجد وجوامع محافظة بيشة وضواحيها.
واستطردت، تمّت تهيئة المساجد ووضع الملصقات الإرشادية للتباعد بين المصلين وتنظيف وتعقيم المساجد، كما تم وضع اللوحات الإرشادية عند أبواب المساجد لتوعية المصلين بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ووجّهت آل رفدة شكرها وتقديرها لجميع المشاركين في هذه الحملة؛ كما قدمت جزيل شكرها باسم الفريق، للمشرف على المتطوعين "مسفر الشهراني".
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:43 AM
في مبادرة تحت شعار "مساجدنا أمانة 2"
أنهى فريق بصمة بيشة التطوعي، التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالشداخة، بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة بيشة، تهيئة 55 مسجداً من خلال مبادرة (مساجدنا أمانة 2) التي أطلقها الفريق.
تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الفريق الموسمية التي تتم كل عام، التي تهدف إلى تنظيف وتعقيم وتجهيز عدد من الجوامع والمساجد.
وقالت قائدة فريق بصمة بيشة التطوعي أماني آل رفدة؛ إنه تم إطلاق مبادرة تنظيف المساجد وإدراجها ضمن المبادرات الموسمية التي اعتاد الفريق القيام بها كل عام استقبالاً لشهر رمضان.
وأضافت آل رفدة، تمّ تجهيز جميع الأدوات والمتطلبات الخاصة بتنظيف المسجد من أدوات نظافة وكذلك توفير العود والبخور والعطور للمساجد من قِبل متطوعات فريق بصمة بيشة التطوعي وتمّ تسليمها للمتطوعين المشاركين للقيام بدورهم بالتطوع الميداني في تنظيف المساجد.
وتابعت، بلغ عدد المتطوعين المشاركين في هذه المبادرة 60 متطوعاً على تنظيف المساجد والجوامع وتجهيزها، خلال يومين من انطلاق المبادرة وبلغ عدد المساجد 55 مسجداً شملت مساجد وجوامع محافظة بيشة وضواحيها.
واستطردت، تمّت تهيئة المساجد ووضع الملصقات الإرشادية للتباعد بين المصلين وتنظيف وتعقيم المساجد، كما تم وضع اللوحات الإرشادية عند أبواب المساجد لتوعية المصلين بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ووجّهت آل رفدة شكرها وتقديرها لجميع المشاركين في هذه الحملة؛ كما قدمت جزيل شكرها باسم الفريق، للمشرف على المتطوعين "مسفر الشهراني".
، "بصمة بيشة" التطوعي ينتهي من تهيئة 55 مسجداً ،
المصدر : الخليج 365
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