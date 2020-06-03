، من اليوم.. "الحبوب" تُحدد سعر كيس الشعير بـ49.35 ريالًا ،

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أنه بناء على المراجعة الدورية لتكاليف استيراد الشعير؛ فإنه تَقرر تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم؛ بحيث لا يتجاوز السعر 49.35 ريالًا للكيس، شاملًا ضريبة القيمة المضافة في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 11/ 10/ 1441هـ الموافق 3/ 6/ 2020م.
وأضافت "المؤسسة" أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توجيه الدعم مباشرة للمستحقين من صغار مربي الماشية، الذين بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (80.000) مستفيد من المواطنين والمواطنات، وبمبلغ تجاوز (661) مليون ريال منذ تطبيق البرنامج، اعتبارًا من شهر صفر (1441هـ).المؤسسة العامة للحبوب
من اليوم.. "الحبوب" تُحدد سعر كيس الشعير بـ49.35 ريالًافهد الغبيوي الخليج 365 2020-06-03
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أنه بناء على المراجعة الدورية لتكاليف استيراد الشعير؛ فإنه تَقرر تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم؛ بحيث لا يتجاوز السعر 49.35 ريالًا للكيس، شاملًا ضريبة القيمة المضافة في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 11/ 10/ 1441هـ الموافق 3/ 6/ 2020م.
وأضافت "المؤسسة" أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توجيه الدعم مباشرة للمستحقين من صغار مربي الماشية، الذين بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (80.000) مستفيد من المواطنين والمواطنات، وبمبلغ تجاوز (661) مليون ريال منذ تطبيق البرنامج، اعتبارًا من شهر صفر (1441هـ).
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:45 AM
شاملًا ضريبة القيمة المضافة في جميع منافذ البيع لزنة 50 كجم
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أنه بناء على المراجعة الدورية لتكاليف استيراد الشعير؛ فإنه تَقرر تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم؛ بحيث لا يتجاوز السعر 49.35 ريالًا للكيس، شاملًا ضريبة القيمة المضافة في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 11/ 10/ 1441هـ الموافق 3/ 6/ 2020م.
وأضافت "المؤسسة" أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توجيه الدعم مباشرة للمستحقين من صغار مربي الماشية، الذين بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (80.000) مستفيد من المواطنين والمواطنات، وبمبلغ تجاوز (661) مليون ريال منذ تطبيق البرنامج، اعتبارًا من شهر صفر (1441هـ).
، من اليوم.. "الحبوب" تُحدد سعر كيس الشعير بـ49.35 ريالًا ،
المصدر : الخليج 365
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