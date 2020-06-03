تركيا تبيع فلسطين لليهود

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‏???? | يشهد التاريخ بأن العثمانيين قدّموا خدمات كبيرة إلى اليهود عبر تسهيل عملهم وإقامتهم في فلسطين.. فما تفاصيل ذلك؟ وكم مرة التقى عرّاب الصهيونية هرتزل مع السلطان عبدالحميد؟ ???????? كل ما تريد معرفته حول الدور الذي لعبته الدولة العثمانية البائدة في بيع أرض ‎#فلسطين إلى اليهود 🎥 | يشهد التاريخ بأن العثمانيين قدّموا خدمات كبيرة إلى اليهود عبر تسهيل عملهم وإقامتهم في فلسطين.. فما تفاصيل ذلك؟ وكم مرة التقى عرّاب الصهيونية هرتزل مع السلطان عبدالحميد؟



👇🏻 كل ما تريد معرفته حول الدور الذي لعبته الدولة العثمانية البائدة في بيع أرض #فلسطين إلى اليهود pic.twitter.com/2Uf5qMSwLv — العصملي (@alosmlly) June 2, 2020





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