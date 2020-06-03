بالفيديو .. تسريب صوتي جديد بين حمد بن خليفة وبن جاسم والقذافي بشأن سياسات قناة الجزيرة

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نشر المعارض القطري خالد الهيل، أمس الثلاثاء، تسجيلًا صوتيًا جديدًا، كشف عن وجود اتفاق بين قادة الدوحة من جهة، والرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، يحدد فيه الطرفان، طبيعة تغطية قناة ”الجزيرة“ للملف الليبي.

ويقول الهيل، إن التسجيل الجديد، يشكل دليلًا على أن القيادة القطرية هي من يدير قناة ”الجزيرة“ ويشرف على تغطياتها ويحدد سياستها التحريرية على الرغم من ادعاء القائمين عليها بأنها مستقلة.

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وكتب الهيل في تعليق على التسجيل:“تسريب دليل صارخ على إشراف الحمدين المباشر على قناة الجزيرة وسياساتها والتي لطالما ادعت الاستقلالية وعلى لسان الحمدين أيضًا، وهنا ننسف ادعاءات حمد بن جاسم بأنه لا يتدخل في عمل القناة، وننسف ادعاء حمد بن خليفة بعدم العلم بالشيء، ولدينا مزيد“.

ويسمع في التسجيل حوار بين القذافي ورئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، وآخرين لم تتضح هوياتهم، بينما يدور الحديث حول تغطية قناة الجزيرة للشأن الليبي.

ويدور حول وجود بعض البرامج أو التقارير التي بثتها ”الجزيرة“، وتخالف فيها اتفاقًا بين قطر وليبيا حول ذلك الشأن بحسب ما قاله القذافي في التسجيل.

ويُسمع في التسجيل أيضًا صوت الشيخ حمد بن جاسم وهو يقترح على القذافي ومن معه، الاتصال مباشرةً على حمد بن ثامر، المسؤول الحكومي القطري، الذي أشرف على تأسيس قناة الجزيرة في العام 1996 ولا يزال أرفع مسؤول فيها.