“الرقابة ومكافحة الفساد” تعلن عزمها تنفيذ جولات للتأكد من تطبيق الجهات الحكومية للبروتوكولات الوقائية

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أمس (الثلاثاء)، عزمها تنفيذ جولات رقابية على الجهات الحكومية للتأكد من تطبيقها للإجراءات والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وذكرت أنها تهدف بذلك إلى التأكد من ممارسة موظفي القطاع الحكومي لأعمالهم المكتبية في بيئة آمنة. ودعت الهيئة الجميع إلى التقيد بتعليمات الجهات المختصة واتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرة كذلك إلى أنها تستقبل البلاغات عن ممارسات الفساد التي تقوض الجهود القائمة لاحتواء هذه الجائحة.





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