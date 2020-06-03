“الخطوط السعودية”: إعادة تشغيل رحلات داخلية جديدة بداية من الأسبوع القادم

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أعلنت الخطوط السعودية، أمس (الثلاثاء)، عن استئناف رحلات داخلية إضافية ابتداءً من الأسبوع القادم؛ في السادس والسابع من يونيو الجاري.

وأوضحت أنها ستشغّل في السادس من يونيو رحلات بين مطار الرياض ومطارات: حائل والجوف وعرعر.

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وأضافت أن السابع من يوليو سيشهد تشغيل الرحلات بين مطاري الرياض والطائف.

وكانت الخطوط السعودية قد أعادت تشغيل الرحلات في مطارات الرياض وجدة والدمام وأبها وجيزان والمدينة المنورة وتبوك والقصيم ونجران.



