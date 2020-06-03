«التدريب التقني» بالمدينة المنورة يعلن بدء التقديم للفصل الصيفي

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة بدء التقديم على الفصل التدريبي الصيفي لمتدربي ومتدربات الكليات التقنية.

وستكون مدة التدريب الصيفي 9 أسابيع، وتكون بداية التدريب يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 1441هـ، ويستأنف التدريب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 19/ 12/ 1441هـ، وستكون بداية الاختبارات للفصل الصيفي يوم الأحد الموافق 26/ 12/ 1441هـ، فيما ستكون نهاية فترة التدريب الصيفي بنهاية دوام الخميس الموافق 1/ 1/ 1442 هـ.

وأكَّد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي، أن التدريب الصيفي فرصة للمتدربين والمتدربات للاستفادة من الفترة الصيفية لتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم، ويساعد في تسريع حصولهم على المؤهلات، وإتاحة المجال للمنشآت التدريبية لرفع قدرتها الاستيعابية مع مطلع العام التدريبي القادم، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المتدربين والمتدربات.