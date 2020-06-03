أخبار السعودية اليوم.. ضبط مطلق النار العشوائي بمكة.. وصور توثق مخالفة مطعم بالنسيم لإجراءات التباعد

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث نظمت المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لمساعدة اليمن والذي عُقد افتراضيًّا في الرياض، فيما كشفت وزارة الصحة خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة والبالغ عددها 1869 حالة، وإلى التفاصيل :

الأمم المتحدة: حصيلة مؤتمر المانحين لليمن 1,35 مليار دولار

قالت الأمم المتحدة إن مؤتمر المانحين اليمن، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بمشاركتها (افتراضيًّا) بالرياض، جمع مبلغ 1,35 مليار دولار، في إطار الجهود الرامية لاحتواء الأزمات في اليمن.

لحمَلة الشهادة الجامعية.. فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

وجّه وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ، موضحًا أن التسجيل يبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الإثنين 16-10-1441 هـ الموافق 08-06-2020 م و حتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 22-10-1441 هـ الموافق 14-06-2020 م حسب تقويم أم القرى، على مدار الأربع والعشرين ساعة.

شرطة مكة: ضبطنا صاحب واقعة إطلاق النار العشوائي من سلاح رشاش

قال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن تمكنت من كشف ملابسات واقعة إطلاق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش، مؤكدًا أنه تم إلقاء القبض على مُنفّذ الواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

ضمن ضاحية الميار.. «سكني» يستأنف تسليم مستفيدي مشروع «ربى جدة» وحداتهم السكنية

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، استئناف تسليم مستفيدي مشروع «ربى جدة» السكني وحداتهم السكنية، بحضور مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة نضال عالم؛ حيث جرت إجراءات التسليم وفق الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنيّة للحدّ من انتشار فايروس كورونا.

بالفيديو.. التأمينات الاجتماعية توضح سبب نقص دعم «ساند» لمستحقّي شهر يونيو

كشف مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي عن سبب نقص دعم «ساند» خلال شهر يونيو 2020، مشيرًا إلى أن السبب في تراجع دعم «ساند» يعود إلى وقف صرف بدل غلاء المعيشة وفقًا للإجراءات المطبقة في المملكة لتلافي آثار جائحة كورونا.

المياه الوطنية: 15 شوال موعد العمل بالإجراءات النظامية ورفع الاستثناءات

بادرت شركة المياه الوطنية بإيقاف العمل بنظام فصل الخدمات عن المتعثّرين في السداد، مع إتاحة خدمة طلب الصهاريج لجميع العملاء خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وذلك مساهمةً منها لدعم عملائها في تلك الظروف، استشعارًا من شركة المياه الوطنية بأهمية الوقوف جنبًا إلى جنب مع المبادرات الوطنية المُقَدَّمَةِ للمواطنين والمقيمين للتخفيف من الآثار المترتبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

صور توثّق مخالفة مطعم شهير بحيّ النسيم لـ«مسافات التباعد»

شهدت مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، زحامًا على أحد المطاعم الشهيرة بحيّ النسيم دون أي مراعاة من العملاء أو إدارة المطعم لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة من الجهات المختصة بمسافة 2 متر على الأقل؛ حيث وثّقت صور التصاق الزبائن داخل وخارج صالة المطعم مما أجبر المنظمين لصفّ عدد من الزبائن بالخارج تمهيدًا لدخولهم ولكن دون مراعاة للتباعد الاجتماعي المطلوب.

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متحدث الصحة يحذر من «مؤشر أرقام الإصابات الكبيرة» بفيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الأرقام الكبيرة (بشأن الاصابات بفيروس كورونا) دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولا بد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة في التعرض للفيروس.

«الصحة» تحدد 4 ضوابط لخروج كبار السن من المنازل

حدَّدت وزارة الصحة، ضوابط خروج كبار السن من المنازل، في حالة الضرورة، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بحيث يكون الخروج فقط عند الحاجة الملحة، مع أخذ الأدوات الشخصية اللازمة (الكمامة، الأدوية)، مع تجنب مشاركة الطعام والأدوات الشخصية مع الأخرين، فضلًا عن اصطحاب مرافق.

بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في المدن والمحافظات والمناطق

تصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ556 حالة، ثم مكة ثانيًا بـ300 حالة، وباقي المدن جدة 279، الدمام 123، الهفوف 119، القطيف 78، الدرعية 72، المدينة 57، الخبر 36، الطائف 27، جدة 27، المبرز 17، ينبع 16، بيش 16، نجران 16، وذلك وفقًا لما أوضحت وزارة الصحة في خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة والبالغ عددها 1869 حالة اليوم الثلاثاء.

الحربي يكشف لـ«عاجل» تفاصيل «الخسوف الكاذب» الجمعة المقبلة ‎

كشف الراصد الجوي وعضو مركز الفلك الدولي والمشروع الإسلامي لرصد الأهِلَّة «سامي عبيد الحربي»، أن القمر سيشهد يوم الجمعة المقبل خسوفًا غير مرئيّ يُطلق عليه «الخسوف الكاذب»، موضحًا أن خسوف القمر غير المرئي – أو الكاذب - سيحدث يوم الجمعة 13 شوال الموافق 5 يونيو الجاري، وسيكون مشاهَدًا في المملكة العربية السعودية والوطن العربي ويشمل نطاقه قارات آسيا وإفريقيا وأستراليا.

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار رعدية ورياح مغبرة على 5 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا الأربعاء، على منطقة نجران ومرتفعات منطقتي «جازان، عسير»، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق «جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة».

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