بالفيديو والصور.. الأمير محمد بن ناصر: جامعة جازان تُشرفنا في المحافل الدولية

أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، أنَّ دور جامعة جازان الاجتماعي والبحثي والطبي والتقني على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والكفاءة في مختلف الظروف الاستثنائية.

وقال الأمير محمد بن ناصر، إنَّ جامعة جازان تشرفنا وتشرف الوطن في مختلف المجالات، ونعتمد عليها بعد الله تعالى في عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها منطقة جازان وأهنئ إدارة الجامعة على تميزها وتميز منسوبيها، منوهًا بما حققه الباحث بالجامعة الدكتور عبدالله القيسي من تميز بحثي باختياره ضمن فريق عالمي لمواجهة كورونا لتمثيل المملكة العربية السعودية، مضيفًا أنّ شباب وشابات المملكة عكسوا الصورة المشرفة للوطن محليًا وعالميًا.

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جاء ذلك خلال استقبال الأمير رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وعددًا من وكلاء الجامعة بديوان الإمارة أمس الثلاثاء، حيث تسلم التقرير الختامي لخطة تحول جامعة جازان إلى نظام التعليم الإلكتروني عن بعد.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن عظيم شكره وتقديره لأمير جازان، على ما تحظى به الجامعة من دعمه ومتابعته لها ولمنسوبيها، مؤكدًا أنّ الجامعة عملت على تفعيل خطتها للتحول الإلكتروني تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحفاظًا على سلامة أبنائها الطلاب، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير للوقاية للحفاظ على سلامة منسوبيها، مع عودتهم لمقار العمل.

وأكد رئيس الجامعة أنه وامتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، سخَّرت الجامعة إمكاناتها كافة لخدمة طلابها وطالباتها والتسهيل عليهم بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية، مضيفًا أنّ أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، استكملوا رحلتهم التعليمية في جامعة جازان لهذا الفصل، عبر منظومة متكاملة ومتقدمة وفرتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات.