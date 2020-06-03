بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تطهر 55 ألف موقع في مكة المكرمة

واصلت وكالة الخدمات ممثلةً في الإدارة العامة للصحة العامة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة اتخاذ التدابير اللازمة كافة؛ للحدِّ من انتشار من فيروس كورونا المستجد عبر أعمال التطهير والتعقيم في العاصمة المقدسة، بتطهير 55 ألف موقع في مكة المكرمة.

أوضح مدير عام الصحة العامة المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث، أنَّ تلك الأعمال جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية جميع العاملين، للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير جميع ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم.

وأشار إلى أنَّ هذه الأعمال ينفذها نحو 675 من القوى العاملة، مدعومين بأكثر من 302 آلة ومعدة محملة على السيارات، مزودة بما يقارب 12,050 لتر من المطهرات، مع استمرار الحملات التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمتابعة مستمرة من أمين العاصمةالمقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، وبإشراف وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي.

وتابع، مدير عام الصحة العامة، أنَّ أعمال التطهير والتعقيم شملت الأحياء العشوائية ومنشآت حكومية ومساجد بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة وصرافات آلية، ومحاجر صحية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية، بمنطقة مكة المكرمة والمرافق العامة، مؤكدًا استمرار أعمال الإدارة العامة للصحة العامة، في استقبال البلاغات على الرقم الموحد 940 فيما يخص أعمال التعقيم والتطهير حيث تم استقبال 4,970 بلاغ.