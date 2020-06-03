السعودية اليوم / "الأرصاد" : نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع



المدينة المنورة 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

// انتهى //

08:11ت م

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