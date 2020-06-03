السعودية اليوم / تُسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تشاد



أنجامينا 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

أعلن وزير الصحة في تشاد محمود يوسف خيال اليوم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأضاف الوزير التشادي أن عدد الأشخاص المتعافين من وباء كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 593 حالة، مقابل 66 حالة وفاة.

// انتهى //

02:30ت م

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أنجامينا 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الصحة في تشاد محمود يوسف خيال اليوم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد المصابين بهذا الوباء داخل البلاد إلى 790 شخصًا.وأضاف الوزير التشادي أن عدد الأشخاص المتعافين من وباء كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 593 حالة، مقابل 66 حالة وفاة.// انتهى //02:30ت م0255

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