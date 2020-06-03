السعودية | تخفف العدوى.. نصيحة من وزير الصحة السعودي بشأن الكمامة

شكرا لقرائتكم تخفف العدوى.. نصيحة من وزير الصحة السعودي بشأن الكمامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، نصائح للمواطنين، الثلاثاء، من شأنها تخفيف انتقال وانتشار وباء كورونا المستجد في المملكة.

في التفاصيل، قال الربيعة في تغريدة عبر حسابه في تويتر، "لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا"، مضيفا: "أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكّره بالالتزام".

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يشار إلى أن السعودية كانت أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت عن 1869 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 89011 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليا 22672 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1264 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

إلى ذلك أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1484 حالة تعاف، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 65790 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 549 حالة وفاة.