شكرا لمتابعة خبر عن السياحة: يوليو سيشهد عودة الطلب على السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المستشار الأول لوزارة السياحة هيثم مطر، أن شهر يوليو القادم سيشهد عودة في الطلب على الوجهات السياحية.

وأشار خلال مداخلته الافتراضية في جلسات سوق السفر العربي، إلى أن الطلب يعود إلى السوق والمستهلكين يريدون السفر بأعداد صغيرة حاليًا.

وأكد أن أنه يجب أن يكون للوجهات السياحية خطة، ويجب أن تكون لديها استراتيجية للتعافي وتبدأ مفاوضات مع وكالات السفر عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن السياحة ستعود على مراحل تبدأ بالسفر الداخلي، ثم السفر الإقليمي قبل الذهاب إلى العالمية، مؤكدًا أنه ستتم إعادة فتح كل وجهة.