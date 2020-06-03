بريطانيا تدعو السعودية للمشاركة في القمة العالمية للقاحات

أعربت عن تقديرها للتعهّد السخي الذي قدمته المملكة..
أعربت المملكة المتحدة عن تقديرها للتعهد السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية بنصف مليار دولار لدعم الجهود الدولية للاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وعبرت المملكة المتحدة عن تطلعها إلى مشاركة السعودية في القمة العالمية للقاحات، مشيرة إلى أنها حتى الآن تعهدت بتقديم 764 مليون جنيه إسترليني من المساعدات البريطانية لدعم القمة.
وإلى هذا، أفادت إحصائيات رسمية بريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن حالات الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة وصل إلى حوالي خمسين ألف شخص.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية -نقلًا عن مصادر رسمية بريطانية ومن بينها: مكتب إنجلترا وويلز للإحصاءات الوطنية، ووكالة الإحصاءات والبحوث في أيرلندا الشمالية- أن 48 ألفًا و321 حالة وفاة في المملكة المتحدة مسجلة خلال الفترة من الأول من يناير الماضي، وحتى 22 مايو الماضي يعود سببها لفيروس كورونا المستجد.
يُشار إلى أن بريطانيا سجلت حتى الآن إصابة أكثر من 270 ألف شخص بفيروس "كورونا".
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