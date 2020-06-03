، مصر تسجل 1152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و47 حالة وفاة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 47 حالة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" إلى 7642 حالة.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 380 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 متعافياً حتى اليوم، من أصل 7642 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين سُجلوا في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم بلغ 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة شُفيت وخرجت من المستشفيات، و1052 وفاة.
ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.
مصر تسجل 1152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و47 حالة وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-02
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 47 حالة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" إلى 7642 حالة.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 380 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 متعافياً حتى اليوم، من أصل 7642 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين سُجلوا في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم بلغ 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة شُفيت وخرجت من المستشفيات، و1052 وفاة.
ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
11:27 PM
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 47 حالة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" إلى 7642 حالة.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 380 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 متعافياً حتى اليوم، من أصل 7642 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين سُجلوا في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم بلغ 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة شُفيت وخرجت من المستشفيات، و1052 وفاة.
ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.
، مصر تسجل 1152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و47 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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