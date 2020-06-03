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اتخذت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي قرارًا بإعادة فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 100% .
يأتي ذلك في إطار الخطوات المرحلية التي تتخذها حكومة الإمارة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.
وبحسب بيان تلقت منه (CNN )عربية نسخة منها، قالت اللجنة إن "الخطوة هدفها السماح للقطاع الخاص بمواصلة نشاطه بصورة طبيعية مع التشديد على اتباع التدابير الوقائية وأن هذا القرار نافذ فقط في الأوقات التي يُسمح فيها بالتنقل والحركة خارج فترة التعقيم الوطني التي تبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحًا.
وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة اتباع العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وأيضًا المراكز التجارية بكل ما تضمه من متاجر ومنافذ بيع، وكذلك الزوار ومرتادي تلك المواقع، التعليمات الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين وكذلك استخدام المعقمات والحفاظ على غسيل الأيدي بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية .
إلى هذا وفي سياق متصل نصحت اللجنة الموظفين الذين يعانون أمراضًا تنفسية مزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة بالاستمرار بالعمل عن بعد خلال المرحلة المقبلة درءًا لخطر انتقال العدوى لهم.
فيروس كورونا الجديد
بالكمام والتباعد.. فتح المراكز والمؤسسات التجارية بدبي بنسبة 100%صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-02
اتخذت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي قرارًا بإعادة فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 100% .
يأتي ذلك في إطار الخطوات المرحلية التي تتخذها حكومة الإمارة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.
وبحسب بيان تلقت منه (CNN )عربية نسخة منها، قالت اللجنة إن "الخطوة هدفها السماح للقطاع الخاص بمواصلة نشاطه بصورة طبيعية مع التشديد على اتباع التدابير الوقائية وأن هذا القرار نافذ فقط في الأوقات التي يُسمح فيها بالتنقل والحركة خارج فترة التعقيم الوطني التي تبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحًا.
وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة اتباع العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وأيضًا المراكز التجارية بكل ما تضمه من متاجر ومنافذ بيع، وكذلك الزوار ومرتادي تلك المواقع، التعليمات الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين وكذلك استخدام المعقمات والحفاظ على غسيل الأيدي بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية .
إلى هذا وفي سياق متصل نصحت اللجنة الموظفين الذين يعانون أمراضًا تنفسية مزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة بالاستمرار بالعمل عن بعد خلال المرحلة المقبلة درءًا لخطر انتقال العدوى لهم.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:47 PM
فيما يستمر الذين يعانون أمراضًا تنفسية مزمنة بالعمل عن بعد
اتخذت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي قرارًا بإعادة فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 100% .
يأتي ذلك في إطار الخطوات المرحلية التي تتخذها حكومة الإمارة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.
وبحسب بيان تلقت منه (CNN )عربية نسخة منها، قالت اللجنة إن "الخطوة هدفها السماح للقطاع الخاص بمواصلة نشاطه بصورة طبيعية مع التشديد على اتباع التدابير الوقائية وأن هذا القرار نافذ فقط في الأوقات التي يُسمح فيها بالتنقل والحركة خارج فترة التعقيم الوطني التي تبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحًا.
وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة اتباع العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وأيضًا المراكز التجارية بكل ما تضمه من متاجر ومنافذ بيع، وكذلك الزوار ومرتادي تلك المواقع، التعليمات الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين وكذلك استخدام المعقمات والحفاظ على غسيل الأيدي بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية .
إلى هذا وفي سياق متصل نصحت اللجنة الموظفين الذين يعانون أمراضًا تنفسية مزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة بالاستمرار بالعمل عن بعد خلال المرحلة المقبلة درءًا لخطر انتقال العدوى لهم.
، بالكمام والتباعد.. فتح المراكز والمؤسسات التجارية بدبي بنسبة 100% ،
المصدر : الخليج 365
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