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أفادت وزارة الصحة الإسبانية بعدم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء)، لليوم الثاني على التوالي، ليظل إجمالي الوفيات ثابتًا منذ أمس الأول عند 27127 حالة وفاة.
وبينت الوزارة أن حالات الإصابة بالمرض زادت 137 إصابة جديدة منذ أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 239932 إصابة، وفقاً لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
لليوم الثاني على التوالي.. إسبانيا لم تسجل وفيات بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-02
أفادت وزارة الصحة الإسبانية بعدم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء)، لليوم الثاني على التوالي، ليظل إجمالي الوفيات ثابتًا منذ أمس الأول عند 27127 حالة وفاة.
وبينت الوزارة أن حالات الإصابة بالمرض زادت 137 إصابة جديدة منذ أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 239932 إصابة، وفقاً لـ"رويترز".
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
07:22 PM
الإصابات ترتفع إلى 239.932
أفادت وزارة الصحة الإسبانية بعدم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء)، لليوم الثاني على التوالي، ليظل إجمالي الوفيات ثابتًا منذ أمس الأول عند 27127 حالة وفاة.
وبينت الوزارة أن حالات الإصابة بالمرض زادت 137 إصابة جديدة منذ أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 239932 إصابة، وفقاً لـ"رويترز".
، لليوم الثاني على التوالي.. إسبانيا لم تسجل وفيات بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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