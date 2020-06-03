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سجل لبنان تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 1242 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2068 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 719 حالة.فيروس كورونا الجديد
لبنان: 9 إصابات جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-02
سجل لبنان تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 1242 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2068 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 719 حالة.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
05:40 PM
ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1242
سجل لبنان تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 1242 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2068 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 719 حالة.
، لبنان: 9 إصابات جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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