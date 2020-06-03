محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أمطارًا رعدية، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء. "الأرصاد" تنبِّه نجران: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-03 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أمطارًا رعدية، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء. Advertisements 03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 01:47 AM تشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة تشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أمطارًا رعدية، وأتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء. ، "الأرصاد" تنبِّه نجران: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية ،

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