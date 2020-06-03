، "العوج" يشيد بالمستوى العالي لتنظيم السعودية لمؤتمر المانحين لليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بآلية تنفيذية برعاية أممية لتوزيع المواد الإغاثية على جميع اليمنيين

أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج بالمستوى العالي لتنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة بالشراكة مع الأمم المتحدة اليوم لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، بمشاركة دولية كبيرة.

وفي التفاصيل، أعرب الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية عن تفاؤله بما بعد المؤتمر من حيث وجود آلية تنفيذية بين الحكومة اليمنية والمانحين، ومن ثم بين أذرع الأمم المتحدة التي تذهب إليها الأموال لكي تتم عملية توزيع المواد الغذائية والدوائية والإنسانية على المواطن اليمني بكل أرجاء الجمهورية من دون استثناء.

ونوه بالالتفاف الكبير للمجتمع الدولي ومساندته للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة الراهنة نتيجة انتشار جائحة كورونا وأثرها السلبي على حياة المواطن اليمني, كما تطرق إلى الجهود الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين في مواجهة جائحة كورونا وآثارها على مختلف المجالات الحيوية.

وجدد التأكيد أن أكبر المانحين لليمن هي المملكة العربية السعودية والتي أعلنت اليوم عن تقديم 500 مليون دولار لصالح الملف الإنساني في اليمن عام 2020م, مشيرًا إلى حذو بقية المانحين حذو المملكة بنسب متفاوتة.

وذكر الوزير "العوج" أن حكومة بلاده ستقوم عقب مؤتمر المانحين 2020 إلى تقديم رؤيتها بشأن تقليص النفقات التشغيلية للمنظمات وإيصال المساعدات للمستفيدين بالشكل المناسب، مع ضمان عدم ذهابها إلى تمويل الميليشيات بالصراع الداخلي، وكذا تقديم الحكومة رؤيتها لإيجاد آلية رقابة وتدقيق من طرف ثالث لضبط أي اختلالات في أنشطة المنظمات الدولية.

وأكد أهمية افتتاح العديد من المنظمات مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت اليمنية, في تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة لمساعدة تلك المنظمات بتنفيذ برامجها ومشروعاتها المختلفة بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه.