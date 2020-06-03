مجهولون يعبثون بمرافق كورنيش الشقيق

أبدى عدد من مرتادي كورنيش مركز الشقيق التابع لمنطقة جيزان تذمرهم واستياءهم من الوضع الذي آلت إليه دورات المياه، من بعض المجهولين وإهمال المخلفات دون أي اعتبار أو مسؤولية، وأشاروا إلى أن جميع المرافق تعرضت للعبث والتكسير، وأصبحت دورات المياه متهالكة، متسائلين عن دور البلدية ومراقبيها في حماية وصيانة دورات المياه.

إلقاء المخلفات

انتقد مرتادو الكورنيش تجاوزات بعض المتنزهين، من خلال إلقاء المخلفات والنفايات على المسطحات الخضراء وتركها على الأرض دون إزالة، مما يعرض البيئة للتلوث والتشويه البصري، ويسهم في عزوف المتنزهين عن زيارة الكورنيش.

صيانة وتأهيل

أكد رئيس بلدية مركز الشقيق المهندس ناصر أحمد عطيف أن البلدية أنجزت العديد من المشاريع أثناء فترة منع التجوال، ومن ضمنها الواجهة البحرية لكورنيش الشقيق من الصيانة وتأهيل جميع المرافق العامة، وجاري الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أن المرافق العامة في المركز أصبحت تعاني من ظاهرة التخريب التي طالت عددا من الحدائق وغيرها، مضيفا أنه يجب الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، وحثهم على المحافظة على هذه الممتلكات والمرافق العامة، مشددا على ضرورة وضع اللافتات التوعوية والتعاون بين الجهات ذات العلاقة للقضاء على هذه الظواهر السلبية.