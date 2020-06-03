إزالة الحواجز الخرسانية بالجبيل

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية حملة لإزالة الحواجز الخرسانية المحيطة بالمجمعات السكنية بمحافظة الجبيل، وذلك ضمن حملة تحسين المشهد الحضري، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف معالجة التشوه البصري، وحفظ حق المشاة في الاستفادة من الأرصفة.

واستهدفت الحملة 18 مجمعا سكنيا في الجبيل، وذلك بالتنسيق مع ملاكها، إذ تقوم البلدية خلال فرقها الميدانية الخاصة، بمتابعة تطبيق الإزالة، والتأكد من التزام الجميع وتعاونهم، بما يحقق الحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.