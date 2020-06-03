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استعادة 12 ألف م2 بعطيف الطائف

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أزالت أمانة الطائف ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف أكثر من 12 ألف متر مربع من التعديات غير النظامية على الأراضي الحكومية البيضاء، ونفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة عقب التأكد من عدم وجود مسوغات شرعية ونظامية لإقامة الإشغالات.

أوضحت أمانة الطائف أن التعديات تمثلت في إقامة أسوار من البلك وغرف من الصفيح وإقامة حظائر للماشية وخزانات مياه وإشغالات مختلفة، تهدف لحيازة الأراضي بصورة غير نظامية، وتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

بينت أن الفرق الرقابية لمتابعة التعديات تقوم برصد التجاوزات باستمرار للحد من انتشارها، وتعمل البلديات الفرعية على ضبط المخالفات في نطاق أعمالها، وتتم إزالة التجاوزات بأسرع وقت حتى لا تتحول إلى أمر واقع فيصعب التعامل معها في مراحل لاحقة.


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