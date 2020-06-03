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الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية وغبار على 6 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء تقلبات جوية وأمطار وغبار بعدة مناطق.
وقالت الأرصاد، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، ومرتفعات جازان، عسير.
وشملت التوقعات، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
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