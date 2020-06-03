نفوق الخيل “أروقيت” أشهر خيول السباق في الخليج

2020-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفق أمس الثلاثاء الحصان الشهير “أروقيت”، الذي يملكه الأمير خالد بن عبدالله، ويعد من أشهر خيول السباق في المملكة والخليج، وسبق له الفوز بالعديد من سباقات الخيل.

وعبّر عشاق الخيول عن حزنهم لنفوق الخيل “أروقيت” البالغ من العمر 7 سنوات، مستذكرين بعضاً من إنجازاته والبطولات التي أحرزها في سباقات الخيول.

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ومن أبرز البطولات التي فاز بها الخيل “أروقيت” كانت النسخة رقم 22 من كأس دبي العالمي، حيث كان في المركز الأخير قبل أن يعود قبل نهاية السباق ويتجاوز الجميع ويحرز المركز الأول.

يذكر أن “أروقيت” اعتبر الحصان الأول في العالم في حصد الجوائز، وكانت مشاركته الأولى عام 2016 حيث بلغت جوائزه أكثر من 18 مليون دولار.

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