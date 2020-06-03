شاهد.. تعقيم الطائرات بمطار جازان قبل صعود الركاب

2020-06-03

متابعات الخليج 365 - جازان

باشر فريق مختص تعقيم الطائرات المتواجدة بمطار جازان قبل صعود الركاب على متنها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، بعد قرار استئناف الرحلات الجوية الداخلية.

ووثق مقطع فيديو نشرته “العربية”، لحظة صعود الفريق المختص وقيامه بتعقيم الطائرة من الداخل وتعقيم سلم صعود المسافرين، وانتظار المسافرين في صالات الانتظار لحين صعودهم للطائرة.

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وظهر خلال المقطع، التزام المسافرين عبر مطار جازان بالتوجيهات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

كما أظهر مقطع الفيديو تعاون المسافرين مع منسوبي المطار لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

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