شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. إلزام المجمعات والمولات بتشجير مواقف السيارات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن التنظيم الجديد سيصدر في غضون أسبوعين، ويراعي الإجراءات المقررة والتي من بينها استخدام أشجار ذات ظل واسع، مع مراعاة تقليل استهلاكها للمياه، ومناسبتها للظروف المناخية في العاصمة.
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