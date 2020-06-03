شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. إلزام المجمعات والمولات بتشجير مواقف السيارات والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، بإلزام المجمعات والمولات التجارية بتشجير مواقف السيارات التابعة لها.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض، أن التنظيم الجديد سيصدر في غضون أسبوعين، ويراعي الإجراءات المقررة والتي من بينها استخدام أشجار ذات ظل واسع، مع مراعاة تقليل استهلاكها للمياه، ومناسبتها للظروف المناخية في العاصمة.