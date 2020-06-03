شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على التوعية بالإبلاغ عن المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالدعم، الذي تحظى به القطاعات الأمنية من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكداً أن الجهود التي بذلها رجال الأمن في الميدان خلال الفترة الماضية محل تقدير، مع أهمية مواصلتها، وبث الوعي بشأن لائحة المخالفات، وتوعية المجتمع بقنوات الإبلاغ عن المخالفات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش.

وبيَّن سموه أن نجاح الخطط، التي رسمتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يأتي بعد توفيق الله بالجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة، ومنها القطاعات الأمنية في الميدان التي تطبق أوامر منع التجول، وتسهم في ضبط المخالفين للاحترازات الصادرة عن الجهات الصحية، متمنياً سموه لمنسوبي شرطة الشرقية التوفيق.

من جهته، عبر مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، باسمه وباسم منسوبي شرطة الشرقية، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل لرجال الأمن، وحرصهما على تطبيق الأنظمة، مشيراً إلى أن شرطة الشرقية ووفق توجيهات سموهما وسمو وزير الداخلية، تعمل على مدار الساعة لإنجاح الخطط الأمنية المرسومة للتعامل مع هذه الجائحة.