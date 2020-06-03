شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على التوعية بالإبلاغ عن المخالفات والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش.
وبيَّن سموه أن نجاح الخطط، التي رسمتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يأتي بعد توفيق الله بالجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة، ومنها القطاعات الأمنية في الميدان التي تطبق أوامر منع التجول، وتسهم في ضبط المخالفين للاحترازات الصادرة عن الجهات الصحية، متمنياً سموه لمنسوبي شرطة الشرقية التوفيق.
من جهته، عبر مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، باسمه وباسم منسوبي شرطة الشرقية، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل لرجال الأمن، وحرصهما على تطبيق الأنظمة، مشيراً إلى أن شرطة الشرقية ووفق توجيهات سموهما وسمو وزير الداخلية، تعمل على مدار الساعة لإنجاح الخطط الأمنية المرسومة للتعامل مع هذه الجائحة.
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