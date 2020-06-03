اخبار السعوديه

نائب أمير الشرقية يشدد على التوعية بالإبلاغ عن المخالفات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على التوعية بالإبلاغ عن المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالدعم، الذي تحظى به القطاعات الأمنية من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكداً أن الجهود التي بذلها رجال الأمن في الميدان خلال الفترة الماضية محل تقدير، مع أهمية مواصلتها، وبث الوعي بشأن لائحة المخالفات، وتوعية المجتمع بقنوات الإبلاغ عن المخالفات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش.

وبيَّن سموه أن نجاح الخطط، التي رسمتها الدولة للحد من انتشار ، يأتي بعد توفيق الله بالجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة، ومنها القطاعات الأمنية في الميدان التي تطبق أوامر منع التجول، وتسهم في ضبط المخالفين للاحترازات الصادرة عن الجهات الصحية، متمنياً سموه لمنسوبي شرطة الشرقية التوفيق.

من جهته، عبر مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، باسمه وباسم منسوبي شرطة الشرقية، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل لرجال الأمن، وحرصهما على تطبيق الأنظمة، مشيراً إلى أن شرطة الشرقية ووفق توجيهات سموهما وسمو وزير الداخلية، تعمل على مدار الساعة لإنجاح الخطط الأمنية المرسومة للتعامل مع هذه الجائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية يشدد على التوعية بالإبلاغ عن المخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا