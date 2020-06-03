شكرا لقرائتكم خبر عن 682 جولة رقابية على المنشآت وتعقيم 1148 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 59 منشأة من فئة الأسواق والمراكز التجارية، التي خالفت التدابير الصحية. ونفذت الأمانة 682 جولة رقابية صحية قامت بها الأمانة والبلديات.

ووجه أمين أمانة المنطقة الشرقية م. فهد الجبير بتكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية، والنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين، التي كانت قد فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، امتثالا لأوامر الحكومة الرشيدة وتحقيقا للبيئة الآمنة المتصدية بوعيها للفيروس والحد من انتشاره.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه تقرر التشديد على تنفيذ البروتوكولات البلدية الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» التي من ضمنها عدم السماح باستخدام غرف قياس الملابس في هذه المرحلة، تحديد عدد العملاء في كل متجر ووضع لوحات توضح الطاقة الاستيعابية للعملاء مع وضع ملصقات أرضية لضمان التباعد، تغطية البضائع عند نقلها وتغليفها وتطهير وتنظيف مبردات وحاويات النقل المستخدمة في توصيل المواد، وكذلك الشحنات الواردة قبل التخزين ما لم يؤد ذلك إلى تلف البضاعة، تضمين غرف عزل إن أمكن يتم فيها عزل المشتبهة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وإحالته على الفور لإحدى منشآت الرعاية الصحية، وعدم السماح بتقديم المعسل والشيشة وفقا للإجراءات الاحترازية والاحتياطية لمنع تفشي الفيروس، وألا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة على أربعة إلا إن كانوا من عائلة واحدة، إضافة الى ذلك تسجيل درجة حرارة الزبائن وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.

ونوه الصفيان إلى رصد المراقبين الصحيين لـ 15 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و5 مخالفات تكدس في مساكن العمل، و2 مخالفة لمزاولة الأنشطة غير المستثناة، و46 مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول. وأضاف: بلغ عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي 476 و9528 إجمالي الكوادر البشرية بالنظافة، التي أسهمت في رفع 8408 أطنان من النفايات، وإزالة 4437 من الأنقاض والمخلفات، وبلغت كمية المعقمات والمطهرات 195108 لترات تم استخدامها في غسل وتعقيم وتطهير 1148 موقعا بالمنطقة.