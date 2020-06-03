شكرا لقرائتكم خبر عن 3600 رخصة إلكترونية للشهادات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات وعبر المنظومة الإلكترونية لرخص المشاريع والرخص الصحية، وفي ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد 3606 رخص وشهادات طلب إجراء للمستفيدين إلكترونياً تضمنت 2754 طلب إصدار شهادات صحية من قِبل المنشآت الصحية المعتمدة، 852 رخصة لتنسيق المشاريع والبنى التحتية خلال شهرين. وأفاد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل بأن ذلك يأتي امتداداً لجهود وخطط الأمانة في تنفيذ الخدمات البلدية للمستفيدين عبر بوابتها الإلكترونية وأنظمتها التقنية، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله-، ومتابعة ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل. وأضاف بووشل إن خطط وإستراتيجيات الأمانة في تقديم خدمات بلدية عبر المنصات والأنظمة الإلكترونية والقنوات التفاعلية، تهدف إلى تعزيز التطوير الإجرائي في منظومة إصدار التراخيص للمستفيدين الأفراد والقطاعات الخدمية الأخرى، وصولاً إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لتقنية المعلومات في قطاع الخدمات البلدية وتطوير بيئة العمل في هندسة الإجراءات واستخدام التقنية في استهداف رفع مستويات الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة.

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