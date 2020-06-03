شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات لقياس حرارة منسوبي «التأهيل الشامل» والان نبدء بالتفاصيل
وقرر المركز قياس درجة حرارة جميع المترددين على المركز من موظفين أو عاملين وذلك من خلال كاميرات حرارية تعمل على رصد أي جسم تزيد درجة حرارته على ٣٨ درجة بدلاً من الطريقة العادية، وقد عملت إدارة المركزعلى تأمين هذا الجهاز، كما شدد المركز على تطبيق التباعد الاجتماعي في عمليات الدخول والعمل داخل الأقسام والوحدات بوضع العلامات الإرشادية والتعليمات المقروءة والمرئية، حرصاً على سلامة منسوبيه ومستفيديه.
من جانبه أكد مدير المركز محمد الزهراني أن كل ما تم تنفيذه خلال هذه الفترة التي مر بها العالم والمملكة من احترازات على مستوى عال وباحترافية من قبل الجهات المختصة، كفيل بتخطي هذه الجائحة بأقل الخسائر -بإذن الله .
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