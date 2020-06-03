شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات لقياس حرارة منسوبي «التأهيل الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

بدأ مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية تطبيق المزيد من الاحترازات المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة وذلك بالتزامن مع عودة الطاقم الإداري وعودة موظفي القطاع العام للعمل.

وقرر المركز قياس درجة حرارة جميع المترددين على المركز من موظفين أو عاملين وذلك من خلال كاميرات حرارية تعمل على رصد أي جسم تزيد درجة حرارته على ٣٨ درجة بدلاً من الطريقة العادية، وقد عملت إدارة المركزعلى تأمين هذا الجهاز، كما شدد المركز على تطبيق التباعد الاجتماعي في عمليات الدخول والعمل داخل الأقسام والوحدات بوضع العلامات الإرشادية والتعليمات المقروءة والمرئية، حرصاً على سلامة منسوبيه ومستفيديه.

من جانبه أكد مدير المركز محمد الزهراني أن كل ما تم تنفيذه خلال هذه الفترة التي مر بها العالم والمملكة من احترازات على مستوى عال وباحترافية من قبل الجهات المختصة، كفيل بتخطي هذه الجائحة بأقل الخسائر -بإذن الله .