شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: التواجد الميداني للقطاعات الأمنية عزز السلامة والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية في تنفيذ أمر منع التجول، وتحقيق أعلى درجات الانضباط خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن التواجد الميداني والجهود التي بذلتها كافة القطاعات الأمنية محل تقدير الجميع، وأسهمت في تعزيز السلامة العامة، ومساندة جهود أبطال الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش.

وبين سموه أن المهنية العالية، والاستجابة السريعة، والمبادرات الإنسانية لرجال الأمن، هي تأكيد أن القطاعات الأمنية كافة، تعمل من أجل تحقيق الصالح العام، وتحافظ على كل ما من شأنه تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، مشيرا سموه إلى أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من العمل للمحافظة على نجاح الخطط التي وضعتها الدولة -أيدها الله-، وصولا بمشيئة الله إلى تجاوز هذه الجائحة، مشيدا سموه بجهود رجال الأمن من كافة القطاعات، متمنيا لهم التوفيق.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود شرطة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع القطاعات الأمنية، لتنفيذ أمر منع التجول خلال الفترة الماضية، وخطط شرطة المنطقة لتنفيذ الأمر ومتابعة المخالفين وفق ما نصت عليه الأنظمة، مؤكدا أهمية إعلام الجميع وتوعيتهم بالمخالفات بمختلف اللغات، سعيا لتعزيز الوعي والمعرفة بالأنظمة.

من جهته عبر مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته الكريمة، ودعمه المتواصل، وحرصه على تنفيذ الخطط الأمنية، مؤكدا أن دعم سموه الكريم وسمو نائبه أسهم في نجاح تنفيذ الخطط المعدة، كما أسهم في تحقيق مستوى عال من الانضباط، مؤكدا أن شرطة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع بقية القطاعات تواصل تنفيذ أمر منع التجول، وضبط المخالفات التي نصت عليها اللائحة.