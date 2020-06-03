شكرا لقرائتكم خبر عن «تقليم» المسطحات الخضراء بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل وضمن أعمال الصيانة الدورية في طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز «بتقليم نخيل الواشنطونيا والمسطحات الخضراء». ويأتي ذلك في إطار مبادرة تحسين المشهد الحضري. يذكر أن البلدية قد كثفت مؤخرا جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بمدينة الظهران للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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