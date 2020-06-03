شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير جوامع ومساجد الخفجي احترازيا والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة الخفجي تعقيم وتطهير ساحات ومواقف وأبواب الجوامع والمساجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد ، وتمهيدا لعودة المصلين بالجوامع والمساجد. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني أن ذلك يأتي تفعيلا لمبادرة «من أجل بيوت الله» والتي بدأت يوم الخميس الماضي، والتي تأتي ضمن توجيهات أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، حيث تقوم البلدية بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لساحات ومواقف ومقابض الأبواب بالجوامع والمساجد، ضمن الإجراءات الوقائية التي تعمل عليها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه بلغ عدد الجوامع والمساجد التي تم تعقيمها وتطهيرها 75 جامعا ومسجدا، باستهلاك 5000 لتر بعد التخفيف من المطهرات والمعقمات، وشارك في الحملة أكثر من 15 عاملا و10 معدات.

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