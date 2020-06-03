شكرا لقرائتكم خبر عن «الآيزو في استمرارية الأعمال» لأمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

حصدت أمانة المنطقة الشرقية شهادة الآيزو في استمرارية الأعمال «ISO 22301»، في الخدمات والأنظمة الإلكترونية، وذلك بعد نجاحها في تطوير وتطبيق المعيار الدولي لنظام استمرارية الأعمال BCMS، والتي تهدف إلى تطبيق خطة استمرارية الأعمال والقدرة والبقاء في الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وفق الخطط الإستراتيجية والعمليات التي تتمثل في تقليل الخسائر والجهد والوقت.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن «إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية تهدف إلى تنفيذ مشاريع الأمانة بجودة عالية وتطبيق المعايير الدولية اللازمة للتقليل من المخاطر المحتملة على البنية التحتية من البيئة التقنية وبيئة العمل، وشبكاتنا، وأنظمتنا، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية».

وأضاف م. الجبير أن أمانة الشرقية قد قامت بتطوير البنية التحتية الرقمية لديها وأتمتة خدماتها المقدمة لتحقيق مفهوم التحول الرقمي بشكل كامل على مستوى كافة الخدمات.

وأكد أن الأمانة قادرة على متابعة كافة العمليات في حال وقوع أي متغيرات من شأنها التأثير على سير العمل، حيث تسعى الأمانة إلى حماية ممتلكاتها التقنية من الكوارث والأزمات المحتملة والحد منها.