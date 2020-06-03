شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لـ 222 متطوعا ومتطوعة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية دورات تدريبية لـ 222 متطوعاً ومتطوعة على «أساسيات العمل التطوعي» في إطار جهودها الرامية لتعزيز أعمالها التطوعية والمجتمعية، بعد أن خصصت 19 مجالاً تطوعياً لمنسوبيها من الإدارات المعززة لثقافة العمل التطوعي عبر منصة العمل التطوعي التي أطلقتها مؤخرا.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن إدارة التعليم تهدف لرفع كفاءة العمل التطوعي والمجتمعي عبر برامج تدريبية عامة تختص بأهداف ومهارات وآليات العمل التطوعي. مشيراً إلى أن المتطوعين والمتطوعات بعد إتمام التدريب الأساسي سيحظون بحزمة من التدريب المهني في كل مجال من المجالات المحددة سلفاً، حيث تعمل إدارة التعليم وضمن الأهداف الرئيسة للعمل التطوعي الديمومية والتخصص لرفع مستوى مشاركتها الإيجابية بكفاءة عالية، حيث يمكن المتطوع أو المتطوعة من مهارات العمل المنتج والدائم للمشاركة في خدمة الوطن والتعامل مع الأزمات.