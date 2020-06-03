شكرا لقرائتكم خبر عن التعايش مع الجائحة.. ضوابط صحية بمفاهيم جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أكد أكاديميون ومختصون أن العودة إلى الحياة الطبيعية تكمن أهميتها في الاستفادة من الدروس التي استخلصناها خلال فترة الحجر للوقاية من جائحة كورونا ، مشيرين إلى أن المرحلة القادمة تمثل انتقالا لحياة ومفاهيم جديدة بتطبيق الضوابط الصحية للتعايش مع الفيروس إلى أن يتم إيجاد اللقاح. وأوضحوا لـ ”الخليج 365” أن التعافي يتطلب الوعي بالالتزام بالتعليمات والتباعد الاجتماعي بدون هلع وسلبية، واستشعار المسؤولية تجاه الذات والآخرين لنجاح المرحلة. مؤكدين أهمية توعية أطفالنا بخطورة الجائحة كقصص يومية بدون تخويف للمحافظة على سلامتهم ووقايتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر التعايش مع الجائحة..

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