شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون: «الوقاية» و»التباعد» في الأسواق حماية للجميع والان نبدء بالتفاصيل

أكد مواطنون على ضرورة استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها من الجهات المعنية للتغلب على وباء كورونا والحد من انتشاره، وطالبوا بالتشديد على الكفلاء بتوعية مكفوليهم بالالتزامات المقررة من وزارة الصحة.

وقال المواطن صالح الدريع: إن تجربته في التسوق خلال هذه الفترة مرضية إلى حد ما في المحلات الصغيرة مثل التموينات الغذائية ومتاجر بيع أجهزة الهواتف، بعكس المطاعم التي اتسمت خلال هذه الفترة بزحام الزبائن بها، مضيفا إن هناك من لا يتقيد بالتباعد الاجتماعي خاصة من فئة الشباب المراهقين، أما فيما يخص المجمعات التجارية فهي تجمع فئة كبيرة من أفراد المجتمع، وحسب الزيارة الأخيرة لأحد تلك المجمعات يتم التشديد على روادها بلبس الكمامة والقفاز وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وذلك للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف: إنه في بعض الأحيان تتلاشى تلك الإجراءات الاحترازية والتباعد عند الكاشير أو المحاسب في المحلات التجارية أو المجمعات لسوء التنظيم داخل تلك المتاجر، موصيا أفراد المجتمع على الاستمرار بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي ومن الجيد عدم ذهاب الأطفال إلى أماكن التجمعات وقاية لهم.

وذكر المواطن عبدالعزيز المهاشير، أن هناك عددا من المحلات التجارية في الأسواق العامة قامت باتباع الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها الجهات المعنية للتغلب على جائحة كورونا، والبعض الآخر مع الأسف لم تلتزم بها حتى الآن بل تراجع تشديدها عن السابق، فمثلا مركز التموينات الغذائية الذي أتردد عليه للتسوق منه اقتصر في الفترة الحالية على التشديد بلبس الكمامة الطبية والقفاز دون قياس حرارة الزبائن كما كان يعمل سابقا.

وأضاف: إن على كل فرد الحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين من منطلق ديني أولا ثم وطني، فتقيدنا بالإجراءات المتبعة يأتي من باب حفظ النفس ثم مساعدة الجهات الرسمية للتغلب على هذا الوباء وللحد من انتشاره، مضيفا: إن هناك نسبة كبيرة من أفراد المجتمع يتقيدون بالنظام حفاظا على أنفسهم وعلى الآخرين، وعلى كل فرد يكفل عمالة فإن على عاتقه التشديد عليهم في اتباع الإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة، ولبس الكمامة الطبية ذات المواصفات الصحيحة التي أكدت عليها وزارة الصحة في حملاتها التوعوية.