شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يتفقد مشاريع السيول و«التصريف» والان نبدء بالتفاصيل
وقد استمع سموه خلال الجولة لشرح مفصل حول جهود الأمانة في متابعة سير الأعمال في تلك المشاريع، ووجه سموه بالحرص على استمرار وتيرة العمل المتسارع وتكثيف الجهود وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل جائحة كورونا.
وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على متابعة المشاريع التنموية التي تحقق تطلعات ورفاهية المواطنين في ظل أزمة جائحة كورونا التي لم تكن عائقا أمام جهود الدولة لنجاح المشاريع التنموية.
رافق سموه خلال جولته التفقدية أمين المحافظة م. علي الغامدي، ومدير شرطة حفر الباطن العميد فايز الشهراني، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع، والمشرف على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني.
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