شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: قدمنا 107 أطنان مساعدات إنسانية والان نبدء بالتفاصيل
كما أعربت عن امتنانها للأمم المتحدة ولكل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية لجهودها لرفع المعاناة الإنسانية في العالم وخاصة في اليمن، مشيرة إلى أن الإمارات لا تتأخر في تقديم المساعدات الإنسانية والمواد الطبية لمواجهة الجائحة.
وقالت: «بدأنا منذ مارس حتى يونيو بـ 100 مليون دولار أمريكي، و107 أطنان من المساعدات الإنسانية».
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