شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: قدمنا 107 أطنان مساعدات إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، عن بالغ التقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية ، لرعاية هذا المؤتمر المهم، وعقد هذا المؤتمر على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب تداعيات جائحة « كورونا ».

كما أعربت عن امتنانها للأمم المتحدة ولكل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية لجهودها لرفع المعاناة الإنسانية في العالم وخاصة في اليمن، مشيرة إلى أن الإمارات لا تتأخر في تقديم المساعدات الإنسانية والمواد الطبية لمواجهة الجائحة.

وقالت: «بدأنا منذ مارس حتى يونيو بـ 100 مليون دولار أمريكي، و107 أطنان من المساعدات الإنسانية».