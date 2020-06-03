شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يقتحم المؤتمر بشكل عفوي والان نبدء بالتفاصيل

اقتحم طفل، مؤتمر المانحين لليمن 2020، الذي نظمته المملكة، أمس الثلاثاء، افتراضيا، بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وظهر الطفل خلال إلقاء وزير الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، كلمتها خلال المؤتمر، وجلس بجانبها وسط ابتسامات المشاركين في المؤتمر قبل أن يغادر. وحظيت الصورة التي رصدتها القنوات الناقلة للمؤتمر على تداول واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.