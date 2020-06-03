شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يتحد لدعم اليمن من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وشارك في المؤتمر ما يزيد على 126 جهة، منها 66 دولة، و15 منظمة أممية، و3 منظمات حكومية دولية، وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، التزام المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، وخطة مواجهة «كورونا»، يخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبقية المنحة البالغة 200 مليون دولار تنفذ من خلال المركز ووفق آلياته بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمحلية والدولية، بالإضافة إلى اعتماد المرحلة الثالثة من مشروع «مسام» لتطهير اليمن من الألغام بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي.
وقال إن الشعب اليمني يواجه ظروفا إنسانية وصحية صعبة، تسببت فيها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والتي لم تراع الوضع القائم المتمثل في الجائحة والأوبئة التي يمر بها العالم.
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