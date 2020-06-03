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البحرين: ندعم الحل وفق المرجعيات الدولية

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أكد وزير خارجية مملكة البحرين د. عبداللطيف الزياني، أن عقد هذا المؤتمر، دليل ناصع على دعم المملكة المستمر لليمن ولشعبه الشقيق، معربا عن تقدير ودعم مملكة البحرين والجهود المتواصلة التي تقوم بها الأمم المتحدة لإحلال الأمن والسلم في اليمن.

وأشاد بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف عالمي فوري لإطلاق النار، وتسخير الجهود الدولية لمواجهة فيروس ، التي لقيت استجابة فورية من تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلا أن أن الحوثيين لم يبدوا أي استجابة تجاه هذه الدعوة، بل واصلوا اعتداءاتهم وانتهاكاتهم.

وبين أن البحرين تساند جهود مبعوث الأمين العام إلى اليمن، وأهمية الحل السياسي للأزمة، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وعلى القوى الانقلابية ممثلة في ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أنه لا حل للنزاع في اليمن إلا بقبول قرارات الشرعية الدولية.

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