شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ندعم الحل وفق المرجعيات الدولية والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف عالمي فوري لإطلاق النار، وتسخير الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا، التي لقيت استجابة فورية من تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلا أن أن الحوثيين لم يبدوا أي استجابة تجاه هذه الدعوة، بل واصلوا اعتداءاتهم وانتهاكاتهم.
وبين أن البحرين تساند جهود مبعوث الأمين العام إلى اليمن، وأهمية الحل السياسي للأزمة، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وعلى القوى الانقلابية ممثلة في ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أنه لا حل للنزاع في اليمن إلا بقبول قرارات الشرعية الدولية.
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