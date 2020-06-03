شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: الأمراض تهدد شعبنا والان نبدء بالتفاصيل

قال دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني د. معين سعيد، إن اليمن يعاني من جائحة كورونا ، ومن أنواع خطيرة من الأمراض والحميات التي تضرب مدن وقرى اليمن، وتهدد شعبنا بالموت والفناء، في ظل نظام صحي متهالك بفعل الأوضاع الاقتصادية، التي تزداد سوءا؛ بسبب الحرب وانخفاض أسعار النفط العالمية، التي قلصت المورد الشحيح من التصدير.

وتابع: عملت الحكومة اليمنية على تسخير جل مواردها ومقدراتها للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، من خلال دفع الرواتب والتوسع في دفعها تدريجيا في القطاع المدني على مستوى البلاد، ومن خلال دعم أسعار السلع الأساسية، وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين في كل مناطق اليمن.

ولفت إلى أن اليمن يواجه «كوفيد - 19» بأقل نسبة اختبار لعدد السكان بأقل من 100 فحص لكل مليون مواطن حتى الآن، ويوجد لدينا في حدود 150 جهاز تنفس و500 سرير عناية مركزة فقط، وقرابة 20 % من المديريات الـ333 على مستوى اليمن ليس لديها طبيب واحد يغطي احتياجاتها.

ودعا الدول المانحة والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى إلى مد يد العون السريعة والعاجلة للحكومة والشعب اليمني؛ لمواجهة «كورونا».