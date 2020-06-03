شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ملتزمون بالتعاون لضمان الأمن والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية الكويتي سمو الشيخ د. أحمد الصباح، أن المؤتمر يوضح الدور القيادي للمملكة، واهتمام المجتمع الدولي بالأزمة الحالية باليمن، آملا أن تعود الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار لليمن.

وأشار إلى جهود المملكة لمحاولة سد الفراغات بين جميع الأطراف المتناقشة على طاولة الحوار في اليمن، مشيرا إلى دعم الكويت للجهود التي بدأها الأمين العام للأمم المتحدة وبدعم من مجلس الأمن التي تطالب جميع الأطراف في اليمن بإيقاف جميع الأعمال العدائية.

وأكد أن دولة الكويت دائما داعمة لليمن وتقديم المساعدات اللازمة في القطاع الصحي والتعليمي وبناء على تعليمات أمير دولة الكويت، موضحا أن الكويت ستبقى ملتزمة في تعاونها تجاه اليمن وذلك لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها ستستمر في دعم الحكومة اليمنية وشعبها حتى وصولهم لبر الأمان والاستقرار السياسي.