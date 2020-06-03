- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم (الثلاثاء) أن بلاده تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر إلى دول أوروبية، وذلك في وقت تتطلع فيه القارة العجوز إلى مواصلة تخفيف القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح "ماس" في مؤتمر صحفي أن القرار قيد الإعداد، وقد تصدره الحكومة غدًا، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف بأن الحكومة الألمانية تسعى لاستبدال التحذيرات من السفر بتوصيات تستند بشكل كبير إلى الأوضاع في كل بلد.
وأصدرت ألمانيا في أواسط مارس (آذار) تحذيرًا عامًّا من السفر إلى الخارج في إطار تدابير كبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
ألمانيا تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر إلى دول أوروبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-02
ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم (الثلاثاء) أن بلاده تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر إلى دول أوروبية، وذلك في وقت تتطلع فيه القارة العجوز إلى مواصلة تخفيف القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح "ماس" في مؤتمر صحفي أن القرار قيد الإعداد، وقد تصدره الحكومة غدًا، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف بأن الحكومة الألمانية تسعى لاستبدال التحذيرات من السفر بتوصيات تستند بشكل كبير إلى الأوضاع في كل بلد.
وأصدرت ألمانيا في أواسط مارس (آذار) تحذيرًا عامًّا من السفر إلى الخارج في إطار تدابير كبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:23 PM
القرار قد يصدر غدًا
ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم (الثلاثاء) أن بلاده تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر إلى دول أوروبية، وذلك في وقت تتطلع فيه القارة العجوز إلى مواصلة تخفيف القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح "ماس" في مؤتمر صحفي أن القرار قيد الإعداد، وقد تصدره الحكومة غدًا، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف بأن الحكومة الألمانية تسعى لاستبدال التحذيرات من السفر بتوصيات تستند بشكل كبير إلى الأوضاع في كل بلد.
وأصدرت ألمانيا في أواسط مارس (آذار) تحذيرًا عامًّا من السفر إلى الخارج في إطار تدابير كبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
، ألمانيا تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر إلى دول أوروبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر إلى دول أوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.