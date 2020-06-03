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محمد بن مسعود - الدمام - أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا 1، أن انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون في الخامس من يوليو في النمسا، على أن تقام السباقات الثمانية الأولى من الموسم في أوروبا.
وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون اليوم: ستستضيف النمسا سباقين متتاليين يومي 5 , 12 يوليو، قبل سباق جائزة المجر في 19 يوليو، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في 2 و 9 أغسطس، وفي إسبانيا بتاريخ 16 أغسطس، وفي بلجيكا في 30 أغسطس، وفي إيطاليا في السادس من سبتمبر.
تنطلق في الخامس من يوليو.. فورمولا 1 تدشن بطولة العالم بـ8 سباقاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-02
أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا 1، أن انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون في الخامس من يوليو في النمسا، على أن تقام السباقات الثمانية الأولى من الموسم في أوروبا.
وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون اليوم: ستستضيف النمسا سباقين متتاليين يومي 5 , 12 يوليو، قبل سباق جائزة المجر في 19 يوليو، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في 2 و 9 أغسطس، وفي إسبانيا بتاريخ 16 أغسطس، وفي بلجيكا في 30 أغسطس، وفي إيطاليا في السادس من سبتمبر.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
09:55 PM
أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا 1، أن انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون في الخامس من يوليو في النمسا، على أن تقام السباقات الثمانية الأولى من الموسم في أوروبا.
وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون اليوم: ستستضيف النمسا سباقين متتاليين يومي 5 , 12 يوليو، قبل سباق جائزة المجر في 19 يوليو، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في 2 و 9 أغسطس، وفي إسبانيا بتاريخ 16 أغسطس، وفي بلجيكا في 30 أغسطس، وفي إيطاليا في السادس من سبتمبر.
، تنطلق في الخامس من يوليو.. فورمولا 1 تدشن بطولة العالم بـ8 سباقات ،
المصدر : الخليج 365
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