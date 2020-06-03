شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان: «تنظيم المملكة لمؤتمر المانحين يؤكد ريادتها» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): علق عواد بن صالح العواد؛ رئيس حقوق الإنسان بالمملكة على تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 . علق عواد بن صالح العواد؛ رئيس حقوق الإنسان بالمملكة على تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 . وقال عواد عبر حسابه على "تويتر" : "يعكس تنظيم المملكة لمؤتمر المانحين لليمن 2020 بالشراكة مع الأمم المتحدة؛ الدور الريادي والإنساني الذي تقوم به المملكة من أجل الإنسان ، ويؤكد نهج الدولة في توفير المساعدات الإنسانية والتنموية للدول المحتاجة، والوقوف المستمر مع اليمن وشعبه الشقيق".

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